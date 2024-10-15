4 شهداء في غارة على منزل في جرجوع (فيديو)

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في بلدة جرجوع في منطقة اقليم التفاح، سقط خلالها زوج وزوجته وولديهما، بعدما استهدفهم الطيران الحربي بغارة على منزلهم في حي الشراييك في جرجوع، ودمره وقضوا جميعهم فيه.



