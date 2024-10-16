إسرائيل تعلن ضرب "عشرات الأهداف" التابعة لحزب الله في النبطية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، شنه سلسلة غارات على "عشرات الأهداف" التابعة لحزب الله في مدينة النبطية في جنوب لبنان.



وقال الجيش في بيان إنه قام بشن "سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف لحزب الله في منطقة النبطية؛ وتدمير مسار نفق تحت الأرض استخدمته قوة الرضوان في جنوب لبنان".