الصليب الاحمر: اصابة مسعفَين بجروح طفيفة جراء استهداف في جويّا

أعلن الصليب الاحمر اللبناني أنه "على اثر الغارة على منطقة جويّا في الجنوب، تحركت سيّارتا اسعاف للصليب الاحمر اللبناني مع طواقمها عند الساعة 4:30 بعد ظهر اليوم الاربعاء، بعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، فوصلت الطواقم الى المكان عند الساعة 4:52 وبدأ المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم.ولفت في بيان، الى أنه "عند الساعة 5:10 تعرض الموقع للاستهداف فأصيب مسعفين اثنين بجروح طفيفة جراء الشظايا، عاد المسعفون مع السيارتين الى مستشفى جبل عامل وتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة وحالتهم لا تدعو للقلق".