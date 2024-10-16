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أبو حيدر: طالما أن المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة
أمن وقضاء
2024-10-16 | 11:52
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أبو حيدر: طالما أن المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة
عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مؤتمرًا صحافيًا تحدث فيه عن خطة الوزارة للطوارىء في ما يتعلق بالامن الغذائي والتحديات التي يواجهها لبنان.
وأوضح أبو حيدر ان "الحديث عن الامن الغذائي يعني مقوماته والوصول الى الغذاء والحصول عليه بالاضافة الى سلامته، وطالما ان كل المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة، معظم البواخر تدخل عبر مرفأ بيروت والجزء الآخر عبر مرفأ طرابلس، الى جانب جزء تعثر بشكل بسيط عبر المصنع، بالاضافة الى الممر الجوي عبر مطار رفيق الحريري الدولي".
وأشار إلى أنه "طالما ان الموانىء مفتوحة ليس هناك خوف على فقدان اي سلعة، بدءًا بالمواد الغذائية وصولًا الى الدواء، وهذا ما أكده نقيب الصيادلة ووزير الصحة".
وقال: "استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوزارات المعنية كالزراعة والصناعة والصحة بالاضافة الى الجمارك تخليص معظم البضائع التي كانت في المرفأ ومكننة هذا العمل لتسيير الامور في حال تعذر وصول الموظف الى الوزارة او الى مكتب الوزارة في المرفأ او في المطار بأن تصدر الموافقات اونلاين بطريقة محدثة ومتطورة".
وأضاف أنه "لجهة الحصول على الغذاء، فبعض المناطق تشكو من عدم وصول مواد غذائية اليها نتيجة تعثر سلسلة الامداد. وهنا نشكر قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي ولجهاز امن الدولة الذين يتابعون معنا الرقابة، حيث استطعنا ايصال السلع الى معظم الاماكن قدر الامكان من خلال المتابعة من قبل المستوردين مع قيادة الجيش والصليب الاحمر".
ولفت إلى أنه "في السابق كان للمستورد مستودع واحد، اما اليوم فلديه عدة مستودعات، مما يسهل ايصال السلع الى المناطق التي كان يتعثر الوصول اليها ومنها مناطق البقاع الشمالي".
كذلك، أشار أبو حيدر إلى أنه "في موضوع متابعة الاسعار، نحن رأينا صورة جميلة للبنانيين تمثلت باحتضان اهلهم من النازحين في معظم المناطق، انما في المقابل يظهر مع كل ازمة بعض تجار الازمات الذين يحاولون تحصيل الارباح على حساب مواطن لا يستطيع ايجاد مأوى له. بناءً على ذلك، جرى تسطير محاضر ضبط لمحال مخالفة بمؤازرة الاجهزة الامنية. على سبيل المثال، مدعي عام البقاع ارسل اشارة لاقفال احد مصانع المراتب لان البعض كان يحاول تحصيل ارباح على حساب مأوى للناس. كما ثبتنا الاسعار في بعض المناطق ونتابعها في المناطق الاخرى".
وقال: "تم تسجيل العديد من المخالفات وأحالها وزير الاقتصاد الى القضاء المختص، ومنها ان احدهم كان يحاول ان يمني النفس ببيع بعض المواد المنتهية الصلاحية، والبعض الآخر يرفع تعرفات مواقف السيارات، ففي بيروت اليوم ما لا يقل عن 50 الف سيارة زادت تعرفة المواقف بشكل مخيف. كما حاول البعض رفع سعر ربطة الخبز في عدد من المناطق التي تشهد نزوحًا كبيرًا، وحاول آخرون تخطي هامش الربح في موضوع المولدات الكهربائية، وهنا نثني على القرار الذي صدر عن محافظ الشمال وأمهل بموجبه اصحاب المولدات شهرين لتركيب عدادات تحت طائلة مصادرة المولد وتسليمه الى البلدية المختصة".
وأعلن أننا "اليوم بدأنا بوضع حجر الاساس في اللامركزية الادارية المطلوبة في قانون حماية المستهلك والمولجة البلديات بتنفيذها".
وشرح ابو حيدر آلية تقديم الطلبات الى الوزارة في المرفأ، موضحًا ان "هذه الخدمة بدأ تفعيلها 24/24 ابتداءً من اليوم، وتتضمن اسم المستورد ورقم البيان الجمركي ونتيجة التحاليل والبيان الجمركي المؤقت ونوعية البضائع، بالاضافة الى الفواتير وبوليصة الشحن على ان يعطي موظف وزارة الاقتصاد الموافقة من بيته في حال تعذر عليه الحضور الى مكتبه في الوزارة".
وقال: "عندما يشتكي المواطن أنه قدم شكوى أمام الوزارة، ثم يسأل عنها نقول له سيصلك إشعار، وهذا رقم الشكوى، ثم تتم متابعتها ويحرر محضر فيها. وبالنسبة إلى الشكاوى، قسمت بشكل يبدأ من خدمة الاتصالات والإنترنت حتى مواقف السيارات والمطاعم والمواد الغذائية وبعض الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمياه، وهي محددة، ويمكن للمواطن استخدامها بطريقة سهلة، وهكذا تصل شكوى الناس بشكل شفاف جدا، رغم أننا في وضع استثنائي، ولكن خدمة الناس هي أفضل وجوه العبادة".
وردا على سؤال، أجاب أنه "بعد الضربة على المصنع، تحول قسم كبير من البضائع إلى الشمال. أما في ما يتعلق بالمرفأ في بيروت وطرابلس، فلا مشكلة، بل هناك ازدياد في طلب الاستيراد عند المستوردين، وهذا أمر طبيعي، خصوصا أن حركة البيع في المناطق ازدادت بنسبة 40 في المئة، ولكن كمخزون لا تتأثر لأن هناك مناطق غير مأهولة ونزح أهلها".
وجدد تأكيده أن "المخزون يكفي لغاية 3 أو 4 أشهر، وعلى مستوى المواد الغذائية من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وعلى مستوى القمح أعلن بالامس الوزير أمين سلام مبادرة مع الجانب العراقي"، وقال: "بالنيابة عن الوزير سلام، وباسمي واسم الوزارة، نشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية والامارات وعمان وقطر وتركيا ومصر. لقد علمت من معاليه أن مساعدات ستصل من باكستان".
وقال: "اعتدنا من الاخوة العرب أن يكونوا الى جانب لبنان، وإن شاء الله سنكون دائمًا الى جانب بعضنا حتى تزاح هذه الغيمة السوداء عن هذا البلد، ويعود أهلنا الى بيوتهم في أقرب وقت ممكنة".
وأوضح أنه "في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير، ازداد الطلب، لكن المراقبين في وزارة الاقتصاد والموظفين والجمارك وجميع المعنيين يعملون من دون كلل، من الإثنين حتى الجمعة، وعلى 24 ساعة، النظام مفتوح بشكل دائم، فالشكاوى تقدم أحيانًا في الليل، ونحن نعالجها صباحًا".
وأكد أن "هناك قرارات استثنائية تتخذ في هذه الأوضاع الاستثنائية لمعالجة كل مشاكل المواطنين".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
حيدر:
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