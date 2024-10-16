بلدية صيدا تنفي تلقي رئيسها إتصالا تحذيريا من الجيش الاسرائيلي

نفت بلدية صيدا ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعات "الواتس آب" من تلقي رئيسها الدكتور حازم خضر بديع إتصالا تحذيريا من رقم للعدو الإسرائيلي يطلب فيه النزوح الى ما بعد نهر الاولي وإخلاء المنطقة.



واعنت البلدية انها "احالت هذا الأمر ووضعته بتصرف القوى الأمنية لتعقب مطلقي هذا الخبر المفبرك واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص".



وتمنت من الجميع "توخي الحذر والدقة في نشر المعلومات، والتحري عن صحتها، ولا سيما بكل ما يتعلق ببلدية صيدا والتواصل معها قبل تعميمها".