أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "انذارا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة أدناه، والواقع في منطقة تمنين.