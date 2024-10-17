أدرعي يوجّه إنذارا ثانيا إلى سكان البقاع وهذه المرة في مبنى في سرعين التحتا

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "انذارا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة أدناه والواقع في منطقة سرعين التحتا والمباني المجاورة له".