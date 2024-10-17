إنذار آخر لادرعي إلى سكان منطقة عباسية

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي "انذارا جديدا وعاجلا إلى سكان منطقة عباسية في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة أدناه والواقع في منطقة شملية والمباني المجاورة له ".