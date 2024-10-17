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بعد أن فبرك خبر إخلاء مدرسة في زغرتا... توقيف أحد الطلاب: هدفه كان المزاح

أمن وقضاء
2024-10-17 | 09:53
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بعد أن فبرك خبر إخلاء مدرسة في زغرتا... توقيف أحد الطلاب: هدفه كان المزاح
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بعد أن فبرك خبر إخلاء مدرسة في زغرتا... توقيف أحد الطلاب: هدفه كان المزاح

صدر عــــن المديرية العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 7-10-2024، ادعت مديرة احدى المدارس في قضاء زغرتا ضد مجهول بجرم نشر خبر مفبرك حول وجود منشآت عائدة لحزب الله تحت مباني المدرسة وطلب اخلاءها والابتعاد عنها 500 متر، الأمر الذي أدى الى نشر الرعب والخوف لدى الطلاب والأهالي وخلق حالة من الفوضى.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لاجراء ما يلزم وتحديد مصدر الخبر والتحقق من صحته. 

نتيجة الكشف الميداني والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات لم يظهر ما يثير الشبهات في المدرسة، وتبيّن أن الخبر مفبرك وتوصلت إلى الاشتباه بتورط أحد الطلاب بفبركة الاشاعة، ويدعى:
- ب. م. (مواليد عام 2007، لبناني)

بتاريخ 16-10-2024 وبناء على إشارة القضاء المختص، تم استدعاء الأخير الى أحد مراكز التحقيق في شعبة المعلومات، وباستماعه بحضور والده وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت قيامه بفبركة الخبر وتعميمه على احدى مجموعات التواصل الاجتماعي العائدة للمدرسة، اعترف انه بالفعل قام بذلك بهدف المزاح مع أصدقائه، وأجري المقتضى القانوني بحقه."

وحذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجددًا "من الاقدام على إطلاق الشائعات وفبركة أي معلومات تشكّل خطرًا وتثير الذعر والهلع في نفوس المواطنين وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وهي لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا."
 

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