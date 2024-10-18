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بيان للجيش: للتنبّه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية!
أمن وقضاء
2024-10-18 | 08:17
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بيان للجيش: للتنبّه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية!
صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "لا يزال العدو الإسرائيلي ممعنًا في اعتداءاته الوحشية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز. هذه الاعتداءات ليست محصورة بالعمليات العسكرية فقط، إنما تتعداها إلى الحرب النفسية التي يشنّها العدو بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين، عبر بث الشائعات التي من شأنها خلق توتر بينهم. لذا ينبغي التنبّه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية.
يسعى الجيش لدحض هذه الشائعات المعادية وقطع الطريق على الفتنة وملاحقة مطلقيها".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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