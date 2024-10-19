الدفاع المدني: إستهداف سيارة رباعية الدفع على المسلك الغربي لأوتوستراد ساحل علما

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن مسيرة إسرائيلية إستهدفت آلية من نوع جيب على المسلك الغربي لأوتوستراد ساحل علما قرابة الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم.



وتوجه على الفور عناصر الدفاع المدني الى مكان الاستهداف حيث تم العثور على جثماني شهيدين (رجل وامرأة) في الحرج المجاور للموقع.



وقد نقل العناصر الجثمانين الى مستشفى البوار الحكومي.