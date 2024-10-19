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المواجهات المباشرة في الجنوب... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
2024-10-19 | 07:05
مشاهدات عالية
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المواجهات المباشرة في الجنوب... هذه تفاصيلها
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المواجهات المباشرة في الجنوب... هذه تفاصيلها
حدة العمليات على الجانبين جاءت بعد اعلان حزب الله انه دخل مرحلة جددية في الحرب عنوانها التصعيد.
فماذا يجري على هذا المستوى، وماذا عن المواجهات المباشرة في الجنوب؟
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