غارتان اسرائيليتان على الضاحية صباحا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارتين صباحا على الضاحية الجنوبية، استهدفت احداها مبنى سكنيا في حارة حريك بالقرب من مسجد الامام الحسنين على مقربة من مستشفى بهمن.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي قد وجه انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية، وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في خارطتيْن والواقعة في حارة حريك وحدث بيروت ارفقهما بمنشوره.