الدفاع المدني: إنتشار الدخان في جبيل بسبب إحتراق الفلين والأشجار

اندلعت النيران صباح اليوم في مساحات من الأشجار حيث وضعت رزم من الفلين في بقعة جغرافية مجاورة لمستشفى سيدة المعونات في جبيل.وعلى الفور، هرع عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات، إلى موقع الحريق وبوشرت عمليات الإطفاء.وقد تمكن العناصر من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى مبنى المستشفى والى المنازل الجاهزة Prefabricated من الجهة الأخرى للحريق.ويعمل العناصر على تبريد رقعة الحريق بإحكام منعًا من تجدده.