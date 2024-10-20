مداهمة لـ"المعلومات" في حرار - عكّار... توقيف شخص اختطف طفلة من بكفيّا

أقدم شخص سوري الجنسيّة بتاريخ 18-10-2024، على خطف الطّفلة السّورية (ر. ن.) عمرها نحو سنتين في بلدة بكفيا، وطالب ذويها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي كفدية لإعادتها.



على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لتحديد كامل هويّة الخاطف ومكان احتجاز الطّفلة المخطوفة. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أنّ الخاطف يختبئ في منزل أحد أقربائه في بلدة حرار - قضاء عكّار، وأن كامل هويّته كالتّالي م. خ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري).



أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على مداهمة المنزل وتوقيف الخاطف وتحرير الطّفلة، بالتّنسيق مع القضاء المختص.



وبتاريخ 19-10-2024، وبعد مراقبة دقيقة، داهمت قوّة من الشّعبة المنزل المذكور، وتمكّنت من توقيف الخاطف وتحرير الطّفلة.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه نفّذ عمليّة الخطف بسبب وجود خلاف مادّي بينه وبين والد الطّفلة، التي تمّ تسليمها الى ذويها.



وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.