الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مداهمة لـ"المعلومات" في حرار - عكّار... توقيف شخص اختطف طفلة من بكفيّا

أمن وقضاء
2024-10-20 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مداهمة لـ&quot;المعلومات&quot; في حرار - عكّار... توقيف شخص اختطف طفلة من بكفيّا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مداهمة لـ"المعلومات" في حرار - عكّار... توقيف شخص اختطف طفلة من بكفيّا

أقدم شخص سوري الجنسيّة بتاريخ 18-10-2024، على خطف الطّفلة السّورية (ر. ن.) عمرها نحو سنتين في بلدة بكفيا، وطالب ذويها بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي كفدية لإعادتها.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لتحديد كامل هويّة الخاطف ومكان احتجاز الطّفلة المخطوفة. وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أنّ الخاطف يختبئ في منزل أحد أقربائه في بلدة حرار - قضاء عكّار، وأن كامل هويّته كالتّالي م. خ. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري).

أعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على مداهمة المنزل وتوقيف الخاطف وتحرير الطّفلة، بالتّنسيق مع القضاء المختص.

وبتاريخ 19-10-2024، وبعد مراقبة دقيقة، داهمت قوّة من الشّعبة المنزل المذكور، وتمكّنت من توقيف الخاطف وتحرير الطّفلة.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه نفّذ عمليّة الخطف بسبب وجود خلاف مادّي بينه وبين والد الطّفلة، التي تمّ تسليمها الى ذويها.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

لـ"المعلومات"

عكّار...

توقيف

اختطف

بكفيّا

LBCI التالي
الدعم السعودي مستمر... وصول طائرة مساعدات جديدة
الدفاع المدني: إنتشار الدخان في جبيل بسبب إحتراق الفلين والأشجار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-10-11

ولادة أول طفلة في مركز نزوح: "كلارا" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-05

الحكومة البريطانية: المعلومات عن قصف إسرائيلي لمستشفيات في لبنان "تثير القلق"

LBCI
أمن وقضاء
2024-09-24

حزب الله يدعو الى عدم فتح "باركود" على مناشير يلقيها العدو في مناطق البقاع: خطيرة وتسحب كل المعلومات

LBCI
أخبار دولية
2024-09-23

الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال مداهمة الجيش الإسرائيلي لمكتب "الجزيرة" في رام الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:31

ارتفاع عدد مراكز الإيواء... هكذا يبدو المشهد عند النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:31

شهيد وخمسة جرحى بينهم طفل في الأنصار... تفاصيل الغارات التي طالت البقاع الشمالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:29

الغارات الإسرائيلية مستمرة على صور... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:27

قرى النبطية تعرضت للقصف... هكذا يبدو المشهد منها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
01:53

غارتان اسرائيليتان على الضاحية صباحا

LBCI
أخبار دولية
15:53

الأمم المتحدة: الفلسطينيون يعانون "أهوالا تفوق الوصف" في شمال غزة

LBCI
خبر عاجل
10:58

طوارىء الصحّة: 4 شهداء و13 جريحًا في حصيلة محدّثة لغارة العدو على بعلول في البقاع الغربي

LBCI
فنّ
12:47

رغم مأساة الحرب... أحاديث ولحظات عفوية تجمع رنين مطر بالأطفال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:33

احتفال تقديس 14 قديسا في الكرسي الرسولي من بينهم الأخوة المسابكيون الموارنة الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:31

ارتفاع عدد مراكز الإيواء... هكذا يبدو المشهد عند النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:31

شهيد وخمسة جرحى بينهم طفل في الأنصار... تفاصيل الغارات التي طالت البقاع الشمالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:29

الغارات الإسرائيلية مستمرة على صور... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:27

قرى النبطية تعرضت للقصف... هكذا يبدو المشهد منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:25

اليكم تفاصيل الميدان الجنوبي اليوم...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

هجمات حزب الله الصاروخية لم تتوقف... اليكم المشهد الميداني والسياسي في إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
03:18

الـLBCI تواصل جولاتها على مراكز الايواء... هكذا تبدو الصورة من مدرسة التحويطة الرسمية

LBCI
أمن وقضاء
03:16

سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة في صور فجر اليوم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:57

مركز الإمام الخميني ينعى معصومة كرباسي مع زوجها رضا عباس عواضة في جونية

LBCI
آخر الأخبار
10:19

بعد أخبار عن وجود مسلحين في مبنى يملكه في جونية... راغب علامة يوضح: "العقول السوداء تطال ممتلكاتي"

LBCI
خبر عاجل
11:45

مخابرات الجيش تسلمت بواسطة الصليب الاحمر اللبناني ايهاب سرحان من سكان كفركلا والذي سبق ان اعتقلته قوة اسرائيلية اثناء توغلها في كفركلا واطلقته يوم السبت قرب مركز اليونيفل في اللبونة

LBCI
خبر عاجل
03:28

الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
04:54

التحكم المروري: قطع طريق شبعا - عين عطا محلة جنعم بسبب حدث أمني طارىء

LBCI
خبر عاجل
14:51

إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في وفاة معتقل من حزب الله أثناء احتجازه

LBCI
خبر عاجل
12:23

الجيش الاسرائيلي: شنّينا غارات على مستودعات أسلحة ومقر قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:31

بعثة إيران بالأمم المتحدة: إيران ردت سابقا على الكيان الصهيوني واستهداف مقر نتنياهو نفذه حزب الله اللبناني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More