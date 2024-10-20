اليونيفيل: جرافة اسرائيلية هدمت عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة في مروحين

أفادت "اليونيفيل" بأنه "في وقت سابق من هذا اليوم، هدمت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة في مروحين.



وذّكرت في بيان "الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".



ولفتت الى ان "انتهاك موقع للأمم المتحدة والإضرار بأصول الأمم المتحدة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 كما أنه يعرّض سلامة وأمن حفظة السلام التابعين لنا للخطر في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".



وتابعت اليونيفيل بالقول:" وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وتعمد إلحاق الضرر بمواقع الأمم المتحدة. وعلى الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة وعلى البلدان المساهمة بقوات، فإن جنود حفظ السلام لا يزالون في جميع مواقعهم. وسنواصل القيام بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع التقارير".