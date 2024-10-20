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طوارئ الصحة العامة: 16 شهيدا و59 جريحا جراء الغارات الاسرائيلية يوم أمس

أمن وقضاء
2024-10-20 | 14:30
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طوارئ الصحة العامة: 16 شهيدا و59 جريحا جراء الغارات الاسرائيلية يوم أمس
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طوارئ الصحة العامة: 16 شهيدا و59 جريحا جراء الغارات الاسرائيلية يوم أمس

أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بأن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس السبت 19 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:

- الجنوب: 11 شهداء و 27 جريحا
-  النبطية:  5 شهداء و 23 جريحا
-  البقاع: 9 جرحى

والحصيلة الإجمالية ليوم أمس 16 شهيدا وإصابة 59 بجروح".

بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2464، والجرحى إلى 11530.

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