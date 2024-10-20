الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طوارئ الصحة العامة: 16 شهيدا و59 جريحا جراء الغارات الاسرائيلية يوم أمس
أمن وقضاء
2024-10-20 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
طوارئ الصحة العامة: 16 شهيدا و59 جريحا جراء الغارات الاسرائيلية يوم أمس
أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بأن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس السبت 19 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:
- الجنوب: 11 شهداء و 27 جريحا
- النبطية: 5 شهداء و 23 جريحا
- البقاع: 9 جرحى
والحصيلة الإجمالية ليوم أمس 16 شهيدا وإصابة 59 بجروح".
بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2464، والجرحى إلى 11530.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الصحة
العامة:
شهيدا
جريحا
الغارات
الاسرائيلية
التالي
غارات اسرائيلية على النبطية.. وسقوط شهداء
غارتان اسرائيليتان على الضاحية صباحا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-30
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 12 شهيدا و20 جريحا في حصيلة الغارات الإسرائيلية ليل أمس على الهرمل
آخر الأخبار
2024-09-30
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 12 شهيدا و20 جريحا في حصيلة الغارات الإسرائيلية ليل أمس على الهرمل
0
آخر الأخبار
2024-09-29
مركز طوارئ الصحة: 33 شهيدا و97 جريحا نتيجة الغارات الاسرائيلية اليوم على محافظة بعلبك الهرمل
آخر الأخبار
2024-09-29
مركز طوارئ الصحة: 33 شهيدا و97 جريحا نتيجة الغارات الاسرائيلية اليوم على محافظة بعلبك الهرمل
0
آخر الأخبار
2024-10-01
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 55 شهيدا و 156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان
آخر الأخبار
2024-10-01
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 55 شهيدا و 156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان
0
آخر الأخبار
2024-09-30
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 45 شهيدا و70 جريحا في تحديث لحصيلة الاعتداء الإسرائيلي أمس على عين الدلب شرق صيدا
آخر الأخبار
2024-09-30
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 45 شهيدا و70 جريحا في تحديث لحصيلة الاعتداء الإسرائيلي أمس على عين الدلب شرق صيدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:56
إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...
أمن وقضاء
14:56
إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...
0
أمن وقضاء
14:41
مجددا... إنذار لسكان الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل وحارة الفيكاني
أمن وقضاء
14:41
مجددا... إنذار لسكان الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل وحارة الفيكاني
0
أمن وقضاء
14:36
أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع
أمن وقضاء
14:36
أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع
0
أمن وقضاء
14:26
اليونيفيل: جرافة اسرائيلية هدمت عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة في مروحين
أمن وقضاء
14:26
اليونيفيل: جرافة اسرائيلية هدمت عمدًا برج مراقبة وسياجًا محيطًا بموقع للأمم المتحدة في مروحين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:09
سلسلة غارات على ياطر وشقرا ودير انطار وقبريخا وقصف عنيف لمجدل سلم وتولين وعيتا الشعب
آخر الأخبار
13:09
سلسلة غارات على ياطر وشقرا ودير انطار وقبريخا وقصف عنيف لمجدل سلم وتولين وعيتا الشعب
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024
0
أخبار لبنان
06:50
قاليباف: إيران هي الركيزة الأساسية للشعب اللبناني وقادته ومسؤوليه
أخبار لبنان
06:50
قاليباف: إيران هي الركيزة الأساسية للشعب اللبناني وقادته ومسؤوليه
0
خبر عاجل
12:26
الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في قطاع غزة
خبر عاجل
12:26
الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:11
جلسة مسائية للمجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر
تقارير نشرة الاخبار
17:11
جلسة مسائية للمجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر
0
تقارير نشرة الاخبار
17:09
إجراءات في وسط شارع المصارف وسط صيدا...وحال ترقب في قرى في اقليم التفاح
تقارير نشرة الاخبار
17:09
إجراءات في وسط شارع المصارف وسط صيدا...وحال ترقب في قرى في اقليم التفاح
0
تقارير نشرة الاخبار
17:04
في صور... إخلاء أحياء ومبان يقع فيها فروع لمؤسسة القرض الحسن
تقارير نشرة الاخبار
17:04
في صور... إخلاء أحياء ومبان يقع فيها فروع لمؤسسة القرض الحسن
0
تقارير نشرة الاخبار
17:02
موجة تحذيرات خصوصا على مقار قرض الحسن وغارات في الضاحية والبقاع والجنوب
تقارير نشرة الاخبار
17:02
موجة تحذيرات خصوصا على مقار قرض الحسن وغارات في الضاحية والبقاع والجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
17:01
غارات على بعلبك والهرمل طالت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن
تقارير نشرة الاخبار
17:01
غارات على بعلبك والهرمل طالت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
بسبب الحرب... موسم الافوكا اللبناني في خطر
تقارير نشرة الاخبار
14:17
بسبب الحرب... موسم الافوكا اللبناني في خطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الشركات والمؤسسات اللبنانية بين الصمود والإغلاق
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الشركات والمؤسسات اللبنانية بين الصمود والإغلاق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ظروف لبنان الاقتصادية… دافع رئيسي للهجرة
تقارير نشرة الاخبار
14:14
ظروف لبنان الاقتصادية… دافع رئيسي للهجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
أهالي قرى حاصبيا والعرقوب يعانون شحاً في المياه
تقارير نشرة الاخبار
14:12
أهالي قرى حاصبيا والعرقوب يعانون شحاً في المياه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:28
الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله
خبر عاجل
03:28
الجيش الاسرائيلي: قضينا على رضا عباس عواضة الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله
2
أمن وقضاء
14:36
أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع
أمن وقضاء
14:36
أدرعي: إنذار لسكان الضاحية الجنوبية والبقاع
3
أمن وقضاء
14:56
إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...
أمن وقضاء
14:56
إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...
4
خبر عاجل
13:55
رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الجيش سيستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة
خبر عاجل
13:55
رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الجيش سيستهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة
5
خبر عاجل
16:26
فيديو للحظة استهداف أحد الابنية في الشياح بغارة اسرائيلية
خبر عاجل
16:26
فيديو للحظة استهداف أحد الابنية في الشياح بغارة اسرائيلية
6
خبر عاجل
15:26
انذار اسرائيلي إلى سكان الغبيري
خبر عاجل
15:26
انذار اسرائيلي إلى سكان الغبيري
7
خبر عاجل
04:54
التحكم المروري: قطع طريق شبعا - عين عطا محلة جنعم بسبب حدث أمني طارىء
خبر عاجل
04:54
التحكم المروري: قطع طريق شبعا - عين عطا محلة جنعم بسبب حدث أمني طارىء
8
أمن وقضاء
14:41
مجددا... إنذار لسكان الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل وحارة الفيكاني
أمن وقضاء
14:41
مجددا... إنذار لسكان الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل وحارة الفيكاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More