مجددا... إنذار لسكان الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل وحارة الفيكاني

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "إنذارا عاجلا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الشياح، شويفات العمروسية ، تحويطة الغدير، برج البراجنة والغبيري".



كما وجّه إنذارا "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها بعلبك، الهرمل، وحارة الفيكاني".

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في

🔸الشياح

🔸شويفات العمروسية

🔸تحويطة الغدير

🔸الغبيري

⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/yve8kSkN51 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸بعلبك

🔸الهرمل

🔸حارة الفيكاني



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/xFLjbTZGtA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024