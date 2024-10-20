مجددا... إنذار لسكان الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل وحارة الفيكاني

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في
🔸الشياح
🔸شويفات العمروسية
🔸تحويطة الغدير
🔸الغبيري
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/yve8kSkN51
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في
🔸الشياح
🔸شويفات العمروسية
🔸تحويطة الغدير
🔸الغبيري
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/yve8kSkN51
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸بعلبك
🔸الهرمل
🔸حارة الفيكاني
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/xFLjbTZGtA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸بعلبك
🔸الهرمل
🔸حارة الفيكاني
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/xFLjbTZGtA
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في برج البراجنة
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/C3bAA3lF8D
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في برج البراجنة
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/C3bAA3lF8D