إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي "إنذارا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها في شويفات العمروسية".