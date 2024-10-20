إنذار ثالث لسكان الضاحية الجنوبية ...

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطة لمرفقة والمباني المجاورة لها في شويفات العمروسية
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/TlmkQJwtVt
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطة لمرفقة والمباني المجاورة لها في شويفات العمروسية
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/TlmkQJwtVt