مولوي: نعمل لمنع تواجد السلاح في مراكز النازحين ولن نقبل بأي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة

شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على ضرورة العمل لاتخاذ اجراءات وتدابير ضرورية وسريعة لضمان امن المناطق والنازحين ومعالجة اي إمكانية لوقوع أي تطور أمني.



وأكد مولوي، خلال مؤتمر صحافي، أن الجيش يسيّر دوريات في المناطق ومديرية أمن الدولة تعمل على الأرض لتأدية الدور الأمني الضروري.



ولفت إلى أننا "بحثنا خلال الاجتماع بضرورة الأمن الاستباقي وضرورة عمل المخابرات وشعبة المعلومات وتحديداً بعد تزايد الشائعات التي تجري متابعتها والتحقيق فيها".



ودعا مولوي المواطنين لإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي أمر في هذا الإطار لتوقيف مثيري الشائعات والبلبلة.



وشدد وزير الداخلية على أننا "نعمل لمنع تواجد السلاح في مراكز النازحين والمجتمعات المضيفة لهم".



كما شدد على اننا "لن نقبل بأي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة"، مؤكدا أننا "نسعى لانتقال النازحين من الطرقات إلى مراكز للإيواء ونعمل لإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة والعامة".