هوكستين من عين التينة: التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا ونعمل للوصول لصيغة تضع حداً للنزاع

شدد المبعوث الاميركي آموس هوكستين على أن التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة وواشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة".



ولفت هوكستين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلى أننا "لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة ونبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة".



وأكد أن واشنطن تريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، موضحا اننا "نعمل مع لبنان وإسرائيل للوصول إلى صيغة تضع حداً للنزاع القائم بشكل دائم".



رأى أنه "ربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني".



وأوضح هوكستين أنني "لن أخوض محادثات حول تعديل القرار 1701 وإنما كيفية تطبيقه"، مشيرا إلى أنه على "المجتمع الدولي أن يساهم بدعم لبنان ويجب أن نشهد على إعادة إعمار بعد الدمار وأن تكون هناك أيضاً إعادة إعمار اقتصادية".