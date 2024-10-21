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اللواء صليبا: أمن الدولة قامت وستقوم بالتدابير الأمنيّة المطلوبة لحماية أهلنا في مراكز الإيواء
أمن وقضاء
2024-10-21 | 08:17
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اللواء صليبا: أمن الدولة قامت وستقوم بالتدابير الأمنيّة المطلوبة لحماية أهلنا في مراكز الإيواء
أكد المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا أن أمن الدولة قامت وستقوم بالتدابير الأمنيّة المطلوبة لحماية أهلنا في مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانيّة، منعاّ لأيّ طابورٍ خامس من اللعب بين اللبنانيّين، بالإضافة إلى مراكز للإيواء استطاعت أمن الدولة فتحها بالتنسيق مع مختلف الجمعيّات الأهليّة، إسهاماً في مختلف النشاطات الضروريّة في التوعية والترفيه، بالتنسيق بينها وبين الحكومة العراقيّة وبتوجيهات من رئاسة الحكومة اللبنانيّة.
واشارت المديريّة العامّة لأمن الدولة مديرية التوجيه والاعلام في بيان إلى أن اللواء صليبا لفت إلى "المتابعة التي تقوم بها أمن الدولة مع الحكومة العراقيّة، للّبنانيّين الذين وصلوا إلى العراق حديثاً بسبب الحرب، في مرحلةٍ تُعتبر من أكثر المراحل المصيريّة خطورةً، والتي مرّت على لبنان، بالتعاون اليوميّ الحاصل بين أمن الدولة من جهة، والجيش اللبنانيّ والمديريّة العامة لقوى الأمن الداخليّ والمديريّة العامّة للأمن العام من جهة ثانية".
وتمنى اللواء صليبا لهذا التعاون أن ينسحب على كلّ اللبنانيّين، إذ من خلاله فقط يمكن للبنان الخروج من اللهيب الذي هو فيه.
والبيان جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ولمقرّرات مجلس الأمن المركزيّ برئاسة وزير الداخليّة بسّام المولويّ، ومشاركة المدّعي العامّ التمييزيّ القاضي جمال الحجّار، وبعد الزيارة التي قام بها وفد من الفعاليّات البيروتيّة للّواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، مؤلّف من رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش ورئيس جمعيّة بيروت للتنمية أحمد فؤاد هاشميّة ورئيس اتحاد عائلات بيروت النائب السابق محمد أمين العيتاني وممثّل عن سماحة المفتي عبد اللطيف دريان.
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أمن وقضاء
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