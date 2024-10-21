الصحة: 4 شهداء و4 جرحى بسبب الغارة الإسرائيلية على الخرايب

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلي ةعلى الخرايب في الجنوب أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.