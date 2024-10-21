الرواية الكاملة لاشكال الحمرا بحسب أحد المسؤولين عن شؤون المبنى...

وقع إشكال بين القوى الامنية وعدد من النازحين الرافضين إخلاء أحد الفنادق في الحمرا.



إليكم تفاصيل الرواية الكاملة...