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وزارة الصحة : 6 شهداء من بينهم طفل و5 جرحى جراء غارة إسرائيلية على حي النبي انعام

أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان "بأن غارة العدو الإسرائيلي على حي النبي انعام في بعلبك أدت إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم طقل إضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح".