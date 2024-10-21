قوى الامن: مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلاء المبنى في منطقة الحمراء - بيروت

أفادت القوى الامنية بأنه "بناء لقرار قضائي قضى بإخلاء مبنى في منطقة الحمراء - بيروت بتاريخ اليوم 21-10-2024، وبعد عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه، وعليه تم ذلك".