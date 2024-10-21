قائد الجيش استقبل هوكستين وابو الغيط

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وسبل دعم الجيش اللبناني، في ظل المرحلة الراهنة.

كما استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.