الأمن العام تسلم مئة ألف جواز سفر

اعلنت المديرية العامة للأمن العام بأنها تسلمت مئة ألف جواز سفر كدفعة أولى ضمن الاتفاقية الموقعة مع الشركة المتعهدة، والتي تشمل 460,000 جواز سفر.



وشكرت المديرية دولة قطر على تمويلها لهذا المشروع، وأثنت على دعمها الثابت لشعب لبنان ومؤسساته.