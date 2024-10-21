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الدفاع المدني: تمكنا من السيطرة على النيران في أحراج الربوة

أمن وقضاء
2024-10-21 | 11:44
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الدفاع المدني: تمكنا من السيطرة على النيران في أحراج الربوة
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الدفاع المدني: تمكنا من السيطرة على النيران في أحراج الربوة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن "عناصرها عملت، معززةً بالآليات من مراكز متعددة، على إخماد النيران التي اندلعت في بقعة جغرافية بالغة الانحدار في احراج منطقة الربوة على مسافة قريبة جدًا من الأبنية السكنية".

وأشارت إلى أن "العناصر تمكنت من السيطرة على النيران التي كادت تصل إلى مولد للطاقة الكهربائية وخزانات المازوت المجاورة له، فنجحت بتجنيب المنطقة كارثة كبرى".

وذكرت أن "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أعطى توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة تكثيف الجهود من أجل إبعاد خطر النيران عن الأبنية السكنية"، لافتًا إلى أن "العناصر تواصل العمل في محاولة للسيطرة على الحريق، رغم الصعوبات المتعددة، وأبرزها اشتداد قوة الهواء، ما يسهم بامتداد النيران يمينا ويسارا، إضافة إلى وعورة تلك البقعة الجغرافية ما يحول دون تمكن العناصر من الوصول إلى مصدر النيران في ذلك الوادي السحيق".

واوضحت أن "طوافات القوات الجوية التابعة للجيش اللبناني لم تتمكن من المساهمة في إخماد الحريق بسبب وجود خطوط التوتر العالي التي تعيق عملها".

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