وصول مساعدات طبية إضافية إلى مطار رفيق الحريري الدولي

وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ثلاث طائرات تحمل مساعدات طبية إضافية، مقدمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.



وكان في استقبال الطائرات وفد من وزارة الصحة العامة الذي أعرب عن شكره وامتنانه للدعم المستمر من الدول الشقيقة والصديقة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان.