إخلاء مستشفى في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ أموال لحزب الله أسفله

أفاد مدير مستشفى الساحل اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت فادي علامة لرويترز اليوم الاثنين بأن المستشفى يجري إخلاؤه بعد مزاعم إسرائيلية بوجود مخبأ أموال لحزب الله أسفله.ونفى علامة هذا الادعاء، داعيًا الجيش اللبناني لتفقد الموقع.