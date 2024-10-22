الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في ثكنة عصام شمعون - النبطية

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 22 / 10 / 2024 ، ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، في ثكنة عصام شمعون - النبطية".



