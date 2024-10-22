قوى الأمن تُعمّم صورة المفقودة بتول عبد الله علي..لمن يعلم عنها شيئًا

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر:

بتول عبد الله علي (من مواليد عام 2008، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 11-10-2024 منزل ذويها الكائن في محلة المنكوبين، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.