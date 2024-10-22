فوج إطفاء بيروت: نشارك في إخماد الحريق في الربوة بتوجيهات عبود

أعلن فوج إطفاء بيروت في بيان أن "فرقه توجهت، بتوجيهات من محافظ بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الاطفاء العميد ماهر العجوز، إلى منطقة الربوة للمشاركة في إخماد الحريق المندلع في المحلة، حيث اشتد الحريق رغم كل المحاولات من قبل العاملين على إخماده نظرًا لطبيعة المنطقة وقوة الرياح".