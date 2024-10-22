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على الرغم من الإستهداف الإسرائيلي لنقطة المصنع... النزوح باتجاه سوريا مستمر

أمن وقضاء
2024-10-22 | 13:54
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على الرغم من الإستهداف الإسرائيلي لنقطة المصنع... النزوح باتجاه سوريا مستمر
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على الرغم من الإستهداف الإسرائيلي لنقطة المصنع... النزوح باتجاه سوريا مستمر

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