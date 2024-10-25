مركز طوارئ الصحة: 3 شهداء و3 جرحى في الغارة على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، أن الغارة الإسرائيلية على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا، أدت إلى استشهاد ثلاثة من بينهم وإصابة ثلاثة صحافيين آخرين بجروح.