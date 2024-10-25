أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان بحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي قضى على قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان في حزب الله.

وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": "القضاء على قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان في حزب الله:

-تمكن الجيش الاسرائيلي من استهداف عباس عدنان مسلم قائد قطاع عيترون في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. وكان المدعو مسلم مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إطلاق قذائف عديدة نحو بلدات الشمال والجيش الاسرائيلي.

-خلال الساعات الماضية قضت الجيش الاسرائيلي على عدد آخر من المخربين ودمرت بنى تحتية أرهابية ومباني عسكرية لحزب الله. كما قضت قوة من الفرقة 98 على عدد من عناصر حزب الله الذين نصبوا كمينًا في المنطقة. كما عثرت القوات على قاذفة كورنيت جاهزة للإطلاق ودمرتها.

-على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدفت طائرات سلاح الجو نحو 200 هدف في لبنان. كما استهدفت قوات الفرقة 146 في منطقة جنوب لبنان أكيد من 50 بنى ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومباني عسكرية".