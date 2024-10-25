أدرعي: صور مستودع أسلحة لقوات الرضوان في منطقة جبلية وعرة في جنوب لبنان

#صور مستودع أسلحة في منطقة جبلية وعرة في جنوب لبنان كانت الأسلحة فيه مخصصة لسرية من قوة الرضوان لتنفيذ هجوم على الأراضي الإسرائيلية. تمت مصادرة جميع الذخائر التي كانت في المستودع.
لقد تمكنت قواتنا من ضبط عدد كبير من الوسائل القتالية إلى إسرائيل شملت حوالي 11 شاحنة محملة بصواريخ… pic.twitter.com/wgq279LzP3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024
#صور مستودع أسلحة في منطقة جبلية وعرة في جنوب لبنان كانت الأسلحة فيه مخصصة لسرية من قوة الرضوان لتنفيذ هجوم على الأراضي الإسرائيلية. تمت مصادرة جميع الذخائر التي كانت في المستودع.
لقد تمكنت قواتنا من ضبط عدد كبير من الوسائل القتالية إلى إسرائيل شملت حوالي 11 شاحنة محملة بصواريخ… pic.twitter.com/wgq279LzP3