أدرعي: صور مستودع أسلحة لقوات الرضوان في منطقة جبلية وعرة في جنوب لبنان

نشر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي "صور مستودع أسلحة في منطقة جبلية وعرة في جنوب لبنان كانت الأسلحة فيه مخصصة لسرية من قوة الرضوان لتنفيذ هجوم على الأراضي الإسرائيلية".



واشار إلى أنه "تمت مصادرة كل الذخائر التي كانت في المستودع".



وقال أدرعي :" لقد تمكنت قواتنا من ضبط عدد كبير من الوسائل القتالية إلى إسرائيل شملت حوالي 11 شاحنة محملة بصواريخ كورنيت، وقاذفات، وقنابل يدوية، وبنادق من أنواع مختلفة".