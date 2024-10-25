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دخل الى أحد المعامل في زحلة وبحوزته سلاح حربي... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2024-10-25 | 11:40
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دخل الى أحد المعامل في زحلة وبحوزته سلاح حربي... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
ألقت شعبة المعلومات القبض على خ. ش. (مواليد عام 1995، لبناني) أثناء قيامه بسرقة قطع غيار نحاسية، بعد توافر معلومات حول قيام شخص مسلّح بالسرقة من داخل معمل في محلة زحلة.
وبتفتيشه وسيارته نوع "رينو كانغو" الذي تم ضبطها، عثرت على:
- سلاح حربي نوع كلاشينكوف مع ممشطين و/49/ طلقة صالحة للاستعمال.
- قطع غيار نحاسية عائدة للمعمل بلغت زنتها حوالى /24/ كلغ موضبة بالنايلون وموضوعة داخل أقفاص بلاستيكية في سيارته، أدوات صناعية.
- /169/ حبة مخدّرة نوع كبتاغون
- /3/ أكياس تحتوي على مادة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لف.
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