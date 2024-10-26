"الخارجية" تدين الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على إيران

دانت وزارة الخارجية اللبنانية الهجوم الجوي الذي شنته اسرائيل فجر اليوم على مواقع متعددة داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وشددت على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا لسيادة ايران وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.



كما دعا لبنان مجددًا المؤسسات الدولية المعنية لا سيما مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياتها في وضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي في كافة انحاء المنطقة، بما في ذلك العدوان المتمادي على لبنان.