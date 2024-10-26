حريق كبير بين زكريت وجعيتا...

إندلع حريق بين زكريت وصولًا حتى طريق مغارة جعيتا لم تعرف أسبابه بعد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وهرعت الى المكان سيارات الدفاع المدني. كما تساهم طوافات الجيش بإخماد النيران.