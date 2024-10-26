المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)

نشرت المقاومة الاسلامية فيديو تتوجّه فيه إلى "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في الفيديو وطلبت منهم الإخلاء فورا".



وجاء في الفيديو:"مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".