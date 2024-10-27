الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دخلا شركة وسلبا بقوة السلاح مبلغاً كبيراً من المال...
أمن وقضاء
2024-10-27 | 06:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دخلا شركة وسلبا بقوة السلاح مبلغاً كبيراً من المال...
أقدم مجهولان بتاريخ سابق، أحدهما بحوزته مسدساً حربياً على الدّخول الى إحدى الشركات في محلّة الكسليك، وقاما بسلب مبلغ /50,000/ يورو و/20,000/ دولار أميركي من أحد موظفيها، وذلك بعد أن أقدما على ضرب سائقه على رأسه بعقب المسدّس، حيث نقل الى المستشفى لتلقّي العِلاج، ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة على متن سيارة مستأجرة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد السّيّارة المستخدمة في عمليّة السّلب، وهي نوع "هيونداي Grand I10"، إذ تبين انها مستأجرة من قبل المدعو: م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني).
بتاريخ 15-9-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة مار الياس – بيروت، على متن دراجة آليّة نوع "هوندا" لون أبيض تم ضبطها.
وبالتّحقيق معه، اعترف أنه قام باستئجار السّيّارة المستخدمة في عمليّة السّلب، وقام بتسليمها للمدعو: (أ. ع. مواليد عام 1999، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بقضايا نشل ومخدّرات وحيازة أسلحة حربيّة، وأنّه توجّه والأخير، معاً، الى محلّة الكسليك من أجل الكشف ومراقبة المكتب حيث سيتم تنفيذ عمليّة السّلب، وبعدها غادرا المحلّة، وبقيت السيارة مع (أ. ع.) ثم اعادها لـه ليل التاريخ ذاته، وهو بدوره اعادها الى مكتب الاستئجار.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودع الموقوف المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
وسلبا
السلاح
مبلغاً
كبيراً
المال...
التالي
عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-22
زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب
آخر الأخبار
2024-09-22
زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب
0
أخبار دولية
2024-09-14
ترامب: لن أبيع أسهمي في الشركة المالكة لمنصة تروث سوشيال
أخبار دولية
2024-09-14
ترامب: لن أبيع أسهمي في الشركة المالكة لمنصة تروث سوشيال
0
خبر عاجل
2024-09-03
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
خبر عاجل
2024-09-03
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
0
أمن وقضاء
2024-08-28
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
2024-08-28
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:48
لقاء بين الملك الاردني والعماد عون... الملك عبدالله الثاني: الجيش ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان
أمن وقضاء
11:48
لقاء بين الملك الاردني والعماد عون... الملك عبدالله الثاني: الجيش ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان
0
خبر عاجل
08:13
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و11 جريحا في حصيلة أولية للغارة على حارة صيدا
خبر عاجل
08:13
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و11 جريحا في حصيلة أولية للغارة على حارة صيدا
0
أمن وقضاء
08:01
استهداف شقة في مبنى يقع في ساحة حارة صيدا
أمن وقضاء
08:01
استهداف شقة في مبنى يقع في ساحة حارة صيدا
0
أمن وقضاء
07:06
عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا
أمن وقضاء
07:06
عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-10-11
الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 30 شخصًا الجمعة بضربات إسرائيلية في جباليا
أخبار دولية
2024-10-11
الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 30 شخصًا الجمعة بضربات إسرائيلية في جباليا
0
خبر عاجل
2024-10-21
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك
خبر عاجل
2024-10-21
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-08
لبنان الرسمي مقصّر بجريمة باسكال سليمان واليكم الفضيحة
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-08
لبنان الرسمي مقصّر بجريمة باسكال سليمان واليكم الفضيحة
0
أخبار دولية
2024-10-21
ترامب يقلي البطاطس في "ماكدونالدز" (صور وفيديو)
أخبار دولية
2024-10-21
ترامب يقلي البطاطس في "ماكدونالدز" (صور وفيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:18
إستهداف شقة في حارة صيدا ومنزل في بلدة عربصاليم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
09:18
إستهداف شقة في حارة صيدا ومنزل في بلدة عربصاليم... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
09:16
إستهداف مجموعة من الشبان في بعلبك كانوا يتفقدون مكان إستهداف سابق
تقارير نشرة الاخبار
09:16
إستهداف مجموعة من الشبان في بعلبك كانوا يتفقدون مكان إستهداف سابق
0
تقارير نشرة الاخبار
09:14
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... إليكم آخر المستجدات من النبطية
تقارير نشرة الاخبار
09:14
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... إليكم آخر المستجدات من النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
09:11
تَواصل الإعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل...
تقارير نشرة الاخبار
09:11
تَواصل الإعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
09:09
الميدان مشتعل... إليكم آخر المستجدات في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
09:09
الميدان مشتعل... إليكم آخر المستجدات في الجنوب
0
أخبار دولية
08:03
مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ: غالانت أبلغ أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران
أخبار دولية
08:03
مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ: غالانت أبلغ أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران
0
أخبار لبنان
07:21
وصول دفعة مساعدات جديدة من باكستان الى مطار بيروت
أخبار لبنان
07:21
وصول دفعة مساعدات جديدة من باكستان الى مطار بيروت
0
أمن وقضاء
07:06
عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا
أمن وقضاء
07:06
عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا
0
أخبار دولية
06:25
نتنياهو: إسرائيل ضربت بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرات إنتاج الصواريخ
أخبار دولية
06:25
نتنياهو: إسرائيل ضربت بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرات إنتاج الصواريخ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:58
رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل
خبر عاجل
05:58
رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل
2
أخبار لبنان
17:23
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
أخبار لبنان
17:23
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
3
أخبار لبنان
09:26
أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:26
أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان
4
خبر عاجل
06:29
أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
06:29
أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
6
خبر عاجل
02:37
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
02:37
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
09:49
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير
خبر عاجل
09:49
القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير
8
خبر عاجل
07:42
أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله
خبر عاجل
07:42
أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More