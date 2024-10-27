الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دخلا شركة وسلبا بقوة السلاح مبلغاً كبيراً من المال...

أمن وقضاء
2024-10-27 | 06:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دخلا شركة وسلبا بقوة السلاح مبلغاً كبيراً من المال...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دخلا شركة وسلبا بقوة السلاح مبلغاً كبيراً من المال...

أقدم مجهولان بتاريخ سابق، أحدهما بحوزته مسدساً حربياً على الدّخول الى إحدى الشركات في محلّة الكسليك، وقاما بسلب مبلغ /50,000/ يورو و/20,000/ دولار أميركي من أحد موظفيها، وذلك بعد أن أقدما على ضرب سائقه على رأسه بعقب المسدّس، حيث نقل الى المستشفى لتلقّي العِلاج، ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة على متن سيارة مستأجرة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد السّيّارة المستخدمة في عمليّة السّلب، وهي نوع "هيونداي Grand I10"، إذ تبين انها مستأجرة من قبل المدعو: م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني).

بتاريخ 15-9-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة مار الياس – بيروت، على متن دراجة آليّة نوع "هوندا" لون أبيض تم ضبطها.

وبالتّحقيق معه، اعترف أنه قام باستئجار السّيّارة المستخدمة في عمليّة السّلب، وقام بتسليمها للمدعو: (أ. ع. مواليد عام 1999، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بقضايا نشل ومخدّرات وحيازة أسلحة حربيّة، وأنّه توجّه والأخير، معاً، الى محلّة الكسليك من أجل الكشف ومراقبة المكتب حيث سيتم تنفيذ عمليّة السّلب، وبعدها غادرا المحلّة، وبقيت السيارة مع (أ. ع.) ثم اعادها لـه ليل التاريخ ذاته، وهو بدوره اعادها الى مكتب الاستئجار.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودع الموقوف المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

وسلبا

السلاح

مبلغاً

كبيراً

المال...

LBCI التالي
عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-09-22

زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب

LBCI
أخبار دولية
2024-09-14

ترامب: لن أبيع أسهمي في الشركة المالكة لمنصة تروث سوشيال

LBCI
خبر عاجل
2024-09-03

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-28

حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:48

لقاء بين الملك الاردني والعماد عون... الملك عبدالله الثاني: الجيش ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:13

مركز طوارئ الصحة: شهيدان و11 جريحا في حصيلة أولية للغارة على حارة صيدا

LBCI
أمن وقضاء
08:01

استهداف شقة في مبنى يقع في ساحة حارة صيدا

LBCI
أمن وقضاء
07:06

عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-11

الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 30 شخصًا الجمعة بضربات إسرائيلية في جباليا

LBCI
خبر عاجل
2024-10-21

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات تحت مستشفى الساحل في حارة حريك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-08

لبنان الرسمي مقصّر بجريمة باسكال سليمان واليكم الفضيحة

LBCI
أخبار دولية
2024-10-21

ترامب يقلي البطاطس في "ماكدونالدز" (صور وفيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:18

إستهداف شقة في حارة صيدا ومنزل في بلدة عربصاليم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:16

إستهداف مجموعة من الشبان في بعلبك كانوا يتفقدون مكان إستهداف سابق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:14

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... إليكم آخر المستجدات من النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:11

تَواصل الإعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:09

الميدان مشتعل... إليكم آخر المستجدات في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
08:03

مكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ: غالانت أبلغ أوستن بنجاح الضربات الإسرائيلية على إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:21

وصول دفعة مساعدات جديدة من باكستان الى مطار بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:06

عمليات رفع الانقاض من موقع استهداف الصحافيين في حاصبيا

LBCI
أخبار دولية
06:25

نتنياهو: إسرائيل ضربت بقوة قدرات إيران الدفاعية وقدرات إنتاج الصواريخ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:58

رسالة جديدة من أدرعي الى الصحافيين الذين شاركوا في الجولة في سنتر الساحل

LBCI
أخبار لبنان
17:23

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا

LBCI
أخبار لبنان
09:26

أدرعي: قوات لواء جولاني تكشف عن مستودعات أسلحة تحت الأرض في مناطق وعزة سكنية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
06:29

أدرعي لسكان هذه المناطق في الجنوب: لاخلاء منازلكم فورًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا

LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية في الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
09:49

القناة 12 الإسرائيلية: مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير

LBCI
خبر عاجل
07:42

أدرعي: قضينا على قائد قطاع بنت جبيل وخليفته في حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More