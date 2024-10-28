مصادر لرويترز: إستشهاد 60 في غارات إسرائيلية على سهل البقاع في لبنان

أفاد مصدران أمنيان ورئيس بلدية بعلبك في لبنان رويترز اليوم الاثنين بأن 60 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في ضربات إسرائيلية على سهل البقاع في شرق البلاد.