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تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
أمن وقضاء
2024-10-29 | 13:12
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تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 31 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:
خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 138 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11478 إعتداء.
وصدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 77 شهيداً و180 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2787 شهيداً و12772 جريحاً.
وبناء على التقارير الصادرة عن وزارة الصحة لغاية 27\10\2024 تم تسجيل 168 شهيداً و232 مصاباً من العاملين في القطاع الصحي بالإضافة إلى تضرر 38 مستشفى و79 مركزاً طبياً واسعافياً و239 آلية.
ولتاريخه تم فتح 1118 مركزاً لاستقبال النازحين منها 941 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
ووصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188690 نازحاً (43586 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.
وتقوم الأجهزة الامنية كافة بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
ومن تاريخ 23 أيلول لغاية 29 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 355910 مواطن سوري و 167295 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
وتتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.
ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية على موقعها الالكتروني ملخصاً حول المساعدات المالية التي تم تحويلها للمواطنين خلال شهر تشرين الأول 2024 والتي بلغت قيمتها الاجمالية 21.507.195 دولار منها 19.342.205 دولار ضمن برنامج "أمان" استفاد منها 166772 اسرة، 1.031.760 دولار ضمن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منها 12624 شخص، 1.133.230 دولار ضمن البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً استفاد منها 9950 أسرة في 7 أقضية جنوبية.
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