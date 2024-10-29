تنشطان بسرقة المواطنين أموالهم بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات كشفت هويّتهما وأوقفتهما

تعرّض المدعو (ج. ه. من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني) بتاريخ 22-10-2024، لعملية سرقة مبلغ 3000 دولار أميركي من قبل شاب وامرأتين مجهولي الهويّة، وذلك أثناء سحب راتبه من أحد المصارف في ساحة حلبا.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف المشتبه فيهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:



- س. إ. (من مواليد عام ١٩٧٦، مكتومة القيد)

- د. إ. (من مواليد عام ١٩٩٦، مكتومة القيد)



وتبيّن أنهما ناشطتان في ممارسة الدّعارة، وسلب أموال المواطنين، بطريقة احتيالية، أمام المصارف.



وبالتاريخ ذاته، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في ساحة حلبا.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وتم تسليمهما إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكهما، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.