قوى الأمن الداخلي تنعى شهيدها الرقيب علي يوسف صفي الدين

نعت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي يوسف صفي الدين، الذي استشهد، بتاريخ 29-10-2024، بغارة نفذها العدو الإسرائيلي استهدفت سيارته في أثناء مروره في محلة العامرية - صور.



إليكم نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:



الرتبة والاسم والشّهرة: علي يوسف صفي الدين.

تاريخ الولادة ومكانها: 24-3-1994 حي الرمل - النّبطيّة.

الوضع العائلي: متأهل.

دخل السلك بتاريخ 16-05-2016 ورُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 31-12-2020.

رُقِّيَ إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.



خدم في: مجموعة محاكم ونظارات سراي صيدا- فصيلة صيدا- شعبة المعلومات- سرية صور.

مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى - الميداليّة العسكريّة - ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة - وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.

مُنح التنويهات التّالية: تنويه خطي عدد /1/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي.