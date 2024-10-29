الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن الداخلي تنعى شهيدها الرقيب علي يوسف صفي الدين
أمن وقضاء
2024-10-29 | 14:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن الداخلي تنعى شهيدها الرقيب علي يوسف صفي الدين
نعت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي يوسف صفي الدين، الذي استشهد، بتاريخ 29-10-2024، بغارة نفذها العدو الإسرائيلي استهدفت سيارته في أثناء مروره في محلة العامرية - صور.
إليكم نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
الرتبة والاسم والشّهرة: علي يوسف صفي الدين.
تاريخ الولادة ومكانها: 24-3-1994 حي الرمل - النّبطيّة.
الوضع العائلي: متأهل.
دخل السلك بتاريخ 16-05-2016 ورُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 31-12-2020.
رُقِّيَ إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.
خدم في: مجموعة محاكم ونظارات سراي صيدا- فصيلة صيدا- شعبة المعلومات- سرية صور.
مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى - الميداليّة العسكريّة - ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة - وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.
مُنح التنويهات التّالية: تنويه خطي عدد /1/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
قوى الأمن الداخلي
شهيد
علي يوسف صفي الدين
التالي
الصليب الأحمر: تضرر سيارتي اسعاف في بيوت السياد ولا إصابات بين المسعفين
60 شهيدًا و58 جريحًا في حصيلة غير نهائية لغارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل والبقاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-11
قوى الأمن الداخلي تنعى شهيدها المؤهّل علي حمود الذي استشهد جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بلدة صريفا- صور بغارة
آخر الأخبار
2024-10-11
قوى الأمن الداخلي تنعى شهيدها المؤهّل علي حمود الذي استشهد جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بلدة صريفا- صور بغارة
0
أخبار لبنان
15:26
الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم الإثنين: 2792 شهيدا و12772 جريحا
أخبار لبنان
15:26
الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم الإثنين: 2792 شهيدا و12772 جريحا
0
أمن وقضاء
13:12
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
أمن وقضاء
13:12
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
0
آخر الأخبار
01:25
63 شهيدا وعشرات الجرحى حصيلة اليوم الدموي أمس في بعلبك
آخر الأخبار
01:25
63 شهيدا وعشرات الجرحى حصيلة اليوم الدموي أمس في بعلبك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
17:33
غارة اسرائيلية تستهدف حارة صيدا للمرة الثانية... اليكم آخر المستجدات
أمن وقضاء
17:33
غارة اسرائيلية تستهدف حارة صيدا للمرة الثانية... اليكم آخر المستجدات
0
أمن وقضاء
14:18
تنشطان بسرقة المواطنين أموالهم بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات كشفت هويّتهما وأوقفتهما
أمن وقضاء
14:18
تنشطان بسرقة المواطنين أموالهم بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات كشفت هويّتهما وأوقفتهما
0
أمن وقضاء
13:12
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
أمن وقضاء
13:12
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
0
أمن وقضاء
03:02
الصليب الأحمر: تضرر سيارتي اسعاف في بيوت السياد ولا إصابات بين المسعفين
أمن وقضاء
03:02
الصليب الأحمر: تضرر سيارتي اسعاف في بيوت السياد ولا إصابات بين المسعفين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
15:40
ليال عبود: سهل الخيام أبدًا مش سهل
فنّ
15:40
ليال عبود: سهل الخيام أبدًا مش سهل
0
آخر الأخبار
15:39
التحكم المروري: اشغال واعمال صيانة على جسر انطلياس على المسلكين وتحويل السير الى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية ودراج من مفررة سير الجديدة بالمكان لتسهيل حركة المرور
آخر الأخبار
15:39
التحكم المروري: اشغال واعمال صيانة على جسر انطلياس على المسلكين وتحويل السير الى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية ودراج من مفررة سير الجديدة بالمكان لتسهيل حركة المرور
0
فنّ
15:00
"اصمدي يا هياكل بعلبك"... دارين حمزه: الرب معك... الله يحميكي ويحمي أهلك الكرماء
فنّ
15:00
"اصمدي يا هياكل بعلبك"... دارين حمزه: الرب معك... الله يحميكي ويحمي أهلك الكرماء
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
تاكسي ناشط بين حفرة وحفرة على طريق المصنع المقطوع
تقارير نشرة الاخبار
15:00
تاكسي ناشط بين حفرة وحفرة على طريق المصنع المقطوع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
17:33
غارة اسرائيلية تستهدف حارة صيدا للمرة الثانية... اليكم آخر المستجدات
أمن وقضاء
17:33
غارة اسرائيلية تستهدف حارة صيدا للمرة الثانية... اليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
15:17
نعيم قاسم الأمين العام الرابع لحزب الله... إليكم نبذة عن حياته
تقارير نشرة الاخبار
15:17
نعيم قاسم الأمين العام الرابع لحزب الله... إليكم نبذة عن حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
15:16
ولاية ميشيغان والعرب واللبنانيون فيها... من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل الى البيت الابيض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:16
ولاية ميشيغان والعرب واللبنانيون فيها... من الولايات السبع التي ستقرر من سيصل الى البيت الابيض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:11
مساعدت مؤتمر باريس للبنان.. هكذا ستوزّع
تقارير نشرة الاخبار
15:11
مساعدت مؤتمر باريس للبنان.. هكذا ستوزّع
0
تقارير نشرة الاخبار
15:09
الجامعة اللبنانية بدأت عامها الدراسي ومستقبل البلد يعتمد على خريجيها
تقارير نشرة الاخبار
15:09
الجامعة اللبنانية بدأت عامها الدراسي ومستقبل البلد يعتمد على خريجيها
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
وقف النار مع لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
15:07
وقف النار مع لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
العام الدراسي ينطلق في الرابع من تشرين الثاني المقبل.. وفق هذه الخطة
تقارير نشرة الاخبار
15:04
العام الدراسي ينطلق في الرابع من تشرين الثاني المقبل.. وفق هذه الخطة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
الهدوء الحذر يخيم على الضاحية... وأهلها تفقدوا ما تبقى لهم من حياة داخلها
تقارير نشرة الاخبار
15:02
الهدوء الحذر يخيم على الضاحية... وأهلها تفقدوا ما تبقى لهم من حياة داخلها
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
محور جديد للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني...
تقارير نشرة الاخبار
15:01
محور جديد للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:52
غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة
خبر عاجل
08:52
غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة
2
خبر عاجل
14:04
أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان
خبر عاجل
14:04
أدرعي: قوات لواء غولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومسلحين آخرين من قوة الرضوان
3
خبر عاجل
12:21
بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...
خبر عاجل
12:21
بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...
4
خبر عاجل
07:00
وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال
خبر عاجل
07:00
وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال
5
خبر عاجل
06:04
فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل
خبر عاجل
06:04
فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل
6
أخبار لبنان
06:25
تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:25
تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان
7
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
8
خبر عاجل
12:52
وزير الدفاع الإسرائيلي: تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها وسنواصل العمل ضده وإعادة السكان إلى الشمال بأمان
خبر عاجل
12:52
وزير الدفاع الإسرائيلي: تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها وسنواصل العمل ضده وإعادة السكان إلى الشمال بأمان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More