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كمين محكم لشعبة المعلومات في بعلبك... وتوقيف مروج مخدرات
أمن وقضاء
2024-10-30 | 04:18
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كمين محكم لشعبة المعلومات في بعلبك... وتوقيف مروج مخدرات
في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدرة في منطقة البقاع.
وعلى الفور، باشرت دوريات الشعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: - ف. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري).
وبتاريخ 23-10-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بعلبك. وبتفتيشه، ضبط بحوزته حقيبة تحتوي على ما يلي:
/1/كلغ قائم من مادة الماريجوانا.
/1955/ حبة مخدرة "كبتاغون".
/100/ حبة مخدرة.
/5/غ "كوكايين".
/300/غ من مادة حشيشة الكيف.
/13/غ من مادة بيضاء متحجرة.
/6/غ من مادة "الكريستال".
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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