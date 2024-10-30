مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ ليل أمس حتى صباح اليوم

اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيانًا بمهمات عناصرها المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة من صباح اليوم الأربعاء الواقع في ٣٠-١٠-٢٠٢٤، جاء فيه:

"محافظة الجنوب:

قضاء صيدا:

الصرفند:

- سحب ٢٥ جريحًا

- انتشال جثامين ١٣ شهيدًا والبحث مستمر عن ٣ مفقودين

- إخماد النيران التي اندلعت في الموقع المستهدف



حارة صيدا:

- استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل، حيث تم سحب جريحة من تحت الأنقاض لتبلغ الحصيلة ٩ شهداء و٢٦ جريحًا لغاية الآن. وتتواصل عمليات البحث عن مفقودة لا تزال تحت الأنقاض.



قضاء صور:

جويا:

- انتشال جثمان شهيد ونقله الى براد في جويا وسحب ٥ جرحى ونقلهم الى مستشفى جبل عامل.



البرغلية:

- العمل على رفع الانقاض بحثًا عن مفقودين بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني.



محافظة النبطية:

كفرتبنيت:

- استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل للعثور على ٤ مفقودين.

- إخماد حريق محل ومولد للطاقة الكهربائية.

- إخماد حريق محلات وسيارة.



عربصاليم:

- سحب جثمان شهيد وجريح ونقلهما الى مستشفى راغب حرب.



خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".