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الجيش: توقيف سوريين في طرابلس شاركا مع آخرين في سلب مواطن وقتله
أمن وقضاء
2024-10-30 | 04:30
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الجيش: توقيف سوريين في طرابلس شاركا مع آخرين في سلب مواطن وقتله
أعلن الجيش على حسابه على "إكس" أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مدينة طرابلس السوريين (ا.م.) و(غ.م.) لمشاركتهما مع آخرين في خطف المواطن (ف.ش.) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٨ وإقدامهما على سلبه وقتله، كما عثرت الدورية على جثمانه في منطقة الكورة. وتجري المتابعة بإشراف القضاء المختص لتوقيف بقية المتورطين".
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